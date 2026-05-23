احتفل قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد موسم مميز قدمه الفريق نجح من خلاله في حصد البطولة عقب منافسة قوية استمرت حتى الجولات الأخيرة من الموسم.



ونشر رونالدو رسالة عبر حسابه الرسمي في منصة «X» عبّر فيها عن فخره الكبير بما حققه الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن لاعبي النصر كانوا يدركون منذ البداية الهدف الذي يسعون للوصول إليه، والعمل الكبير الذي كان يجب تقديمه من أجل تحقيق اللقب.



وأشار النجم البرتغالي إلى أن مشوار البطولة لم يكن سهلاً، موضحاً أن الفريق قاتل في جميع المباريات وبذل كل ما لديه داخل التدريبات طوال الموسم، حتى تمكن من الوصول إلى هدفه والتتويج بلقب الدوري.



كما وجّه رونالدو رسالة خاصة لجماهير النصر، مقدماً شكره على الدعم الكبير الذي حظي به الفريق طوال الموسم، مؤكداً أن الجماهير لعبت دوراً مهماً في تحقيق هذا الإنجاز من خلال مساندتها المستمرة للفريق في مختلف المباريات.



ويأتي هذا التتويج ليضيف إنجازاً جديداً في مسيرة كريستيانو رونالدو، بعدما نجح في قيادة النصر نحو لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في موسم شهد مستويات فنية مميزة من الفريق ونجومه.