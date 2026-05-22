حرمت مواجهة منتخب البرتغال للناشئين واليونان في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كريستيانو جونيور من مشاركة والده فرحة الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه ضمك بنتيجة (4-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الختامية من المسابقة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية صاحبت مراسم التتويج بالكأس، إذ اكتفى رونالدو بالاحتفال بعد التتويج باللقب مع أسرته بحضور جورجينيا رودريغيز وأبنائه عدا كريستيانو جونيور الذي تابع اللقطات التاريخية عبر شاشات التلفاز.



يذكر أن «كريستيانو جونيور» سجل هدفين في مرمى اليونان، بعد انضمامه إلى صفوف المنتخب البرتغالي للناشئين تحت 16 سنة، إثر تميزه في المباريات التي خاضها بشعار نادي النصر في المسابقات المحلية للاتحاد السعودي لكرة القدم.