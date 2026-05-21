أكدت الهيئة العامة للنقل مواصلة جهودها الرقابية المكثفة خلال موسم حج 1447 لضبط المخالفات في أنشطة نقل الركاب ورفع مستوى الامتثال، مشيرةً إلى حجز (1047) مركبة مخالفة تمارس نقل الركاب بصورة غير نظامية، ضمن حملاتها الميدانية المنفذة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ والطرق المؤدية إليها منذ بداية الموسم.

وشددت الهيئة على أهمية تعامل ضيوف الرحمن مع الناقل النظامي والمرخص، لما يوفره من مزايا تضمن جودة الخدمة وموثوقيتها، من بينها تنوع خيارات النقل، ووضوح الأسعار المعتمدة، وتعدد وسائل الدفع، إلى جانب حفظ حقوق المستفيد، وإمكانية التحقق من بيانات السائق والمركبة، والاستفادة من القنوات الرسمية لمعالجة البلاغات والملاحظات، بما يسهم في توفير تجربة تنقل أكثر أمانًا وتنظيمًا خلال الموسم.

وأشارت الهيئة إلى أن التعامل مع الناقل غير النظامي (الكدادة) يعرض المستفيد لعدد من المخاطر المرتبطة بغياب الاشتراطات النظامية والرقابية، مؤكدةً أن ممارسة نقل الركاب دون ترخيص تُعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية وحجز المركبة.

ودعت الهيئة جميع الحجاج والمستفيدين إلى الالتزام باستخدام وسائل النقل المرخصة، والتأكد من نظامية الخدمة قبل الاستفادة منها، بما يعزز سلامة التنقل ويدعم الجهود المبذولة لتنظيم حركة النقل خلال موسم الحج والمبادرة بتقديم البلاغات ضد المخالفين عبر التواصل مع الرقم الموحد 19929 للحد من الممارسات غير النظامية.