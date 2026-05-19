أصدرت منصة «قوى» توضيحاً حاسماً بشأن رخص العمل المنتهية، وأكدت، أنه بتاريخ 30/6/2026 ستبدأ المنصة إسقاط كافة عمالة المنشآت في حال كانت رخص إقامتهم منتهية، وذلك على النحو التالي:

- يتم إسقاط العامل من المنشأة إذا استمرت رخصة العمل منتهية لمدة 3 أشهر.

- عند إسقاط العامل تلقائياً من قبل المنصة، ستتحمل المنشأة كافة الالتزامات المالية المتراكمة على العامل طوال فترة انتهاء رخصة عمل العامل حتى تاريخ إسقاطه.

- في حال كانت الإقامة سارية لأكثر من 180 يوماً، ولكن رخصة العمل منتهية لاختلاف تاريخ الإقامة عن رخصة العمل، فلن يتم إسقاط العامل من المنشأة، أما إذا كانت الإقامة أقل من 180 يوماً، فعليه المبادرة لتجديدها وتجديد رخصة العمل تجنباً لأي إجراء لاحق.

- نصيحة «قوى»: سرعة سداد متأخرات رخص العمل، أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد.