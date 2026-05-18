أعلن نادي النصر تعرض لاعب الفريق الأول سلطان الغنام لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مواجهة غامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2.



وجاءت إصابة الغنام خلال مجريات اللقاء الماضي، إذ شعر اللاعب بآلام في الركبة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية طبيعة الإصابة، وسط متابعة مستمرة من الجهاز الطبي بالنادي لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب خلال الفترة القادمة.



ويُنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من التقييم الطبي خلال الأيام القادمة، من أجل تحديد مدة غيابه وآلية علاجه، في وقت يأمل النصراويون عودة اللاعب سريعاً إلى الملاعب.



وتُعد إصابة سلطان الغنام خسارة مؤثرة للنصر، نظير المستويات المميزة التي قدمها اللاعب هذا الموسم، ودوره الكبير مع الفريق في الجانبين الدفاعي والهجومي، إلى جانب كونه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق خلال السنوات الأخيرة.