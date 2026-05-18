أوضح أخصائي الإصابات الرياضية ثامر الشهراني أن طريقة إصابة سلطان الغنام في نهائي دوري أبطال آسيا تُشير مبدئياً إلى احتمالية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، بعد نزول خاطئ على القدم مع اندفاع الركبة والساق إلى الأمام أثناء الالتحام.



وأشار الشهراني إلى أن اللاعب أكمل المباراة رغم الإصابة، بعد تدخل الجهاز الطبي واستخدام التثبيت واللاصق الطبي عقب فحصه داخل الملعب، مؤكداً أن هذا النوع من الإصابات كان يستوجب إخراج اللاعب مباشرة لتجنب أي مضاعفات إضافية داخل الركبة.



وأضاف أن استمرار الغنام في اللقاء لا ينفي خطورة الإصابة، مبيناً أن بعض حالات الرباط الصليبي يستطيع فيها اللاعب مواصلة اللعب لفترة قصيرة قبل ظهور الأعراض بشكل أكبر لاحقًا، وسط مخاوف من غيابه عن كأس العالم في حال تأكد التشخيص النهائي.