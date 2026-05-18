أثار رئيس نادي الشباب عبدالعزيز المالك الجدل بعد انتقاده غياب البلجيكي يانيك كراسكو عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم، رغم المستويات اللافتة التي قدمها مع الفريق خلال منافسات دوري روشن السعودي.



وكتب المالك عبر حسابه في منصة «إكس»: «من الظلم أن القائمة لا تضم كراسكو، بلغة الأرقام يستحق أن يكون منهم.. ما هي المعايير التي يتم فيها الاختيار؟!»، في إشارة إلى استغرابه من استبعاد نجم الشباب من القائمة النهائية للمرشحين.



ويأتي حديث رئيس الشباب في ظل الأداء المؤثر الذي يقدمه كراسكو هذا الموسم، حيث لعب دورًا بارزًا في نتائج الفريق عبر مساهماته التهديفية وصناعة اللعب، إلى جانب حضوره الفني المستمر في المباريات الكبرى.



وأثارت تصريحات المالك تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، وسط مطالبات بضرورة توضيح آلية ومعايير اختيار المرشحين للجوائز الفردية في الدوري السعودي.



ويتصدر كريستيانو رونالدو وإيفان توني قائمة المرشحين، إلى جانب جواو فيليكس وخوليان كينونيس وروبن نيفيز في موسم يتسم بالمنافسة الشديدة.