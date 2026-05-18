عقد صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية الحوار الاستراتيجي الثاني بشأن شراكتهما في مجال تنمية القدرات، واتفقا على حزمة دعم لبرامج الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وعلى المستوى العالمي. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».



قيمة الشراكة



وتبلغ قيمة الشراكة بين السعودية والصندوق 279 مليون دولار على مدى 10 سنوات، بعدما انطلقت في عام 2024، ما يجعل المملكة ثالث أكبر شريك للصندوق في مجال تنمية القدرات.



وتركز الشراكة على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، بما في ذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.



31 نشاطا



وأكد الصندوق أن مكتبه الإقليمي في الرياض ساهم في توسيع برامج تنمية القدرات للدول الأعضاء، من خلال تنفيذ 31 نشاطاً استهدفت أكثر من 800 مشارك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها خلال السنة المالية 2026، بما يعزز دور السعودية في دعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي.