انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم بمقدار 109.72 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,723,91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم بمقدار 11.84 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,956,10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 214 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 195 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والكيميائية، وأنابيب الشرق، وجرير، وعلم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وتوبي، وثمار، وتسهيل، وريدان فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.69% و7.71%، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، وبترو رابغ، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والراجحي، وأكو، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
The Saudi Parallel Stock Index (Nomu) decreased today by 109.72 points, reaching a level of 22,723.91 points, with trades valued at 16 million riyals, and the volume of traded shares exceeded two million shares.
The main Saudi stock index fell today by 11.84 points, reaching a level of 10,956.10 points, with trades valued at 4.6 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 214 million shares, with shares of 63 companies recording an increase in value, while shares of 195 companies declined.
Top Gainers
The shares of Taqnia Agricultural Company, Chemical Company, Eastern Pipes, Jarir, and Elm were the highest gainers, while the shares of Sinomi Retail, Tobi, Thimar, Tasheel, and Redan were the biggest decliners in trading, with the rates of increase and decrease ranging between 5.69% and 7.71%. Meanwhile, the shares of Saudi Aramco, Americana, Chemical Company, Petro Rabigh, and Kayan Saudi Arabia were the most active in terms of volume, while the shares of Saudi Aramco, Elm, Al Rajhi, Aqua, and Al Ahli were the most active in terms of value.