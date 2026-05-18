انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم بمقدار 109.72 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,723,91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم بمقدار 11.84 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,956,10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 214 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 195 شركة.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والكيميائية، وأنابيب الشرق، وجرير، وعلم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وتوبي، وثمار، وتسهيل، وريدان فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.69% و7.71%، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، وبترو رابغ، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والراجحي، وأكو، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.