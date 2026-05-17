قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنهاء علاقته العملية بالأمين العام سمير المحمادي، مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدّمه خلال فترة عمله، وتكليف الأمين العام المساعد ماجد آل صاحب، للقيام بمهمات الأمين العام خلال الفترة القادمة، استناداً إلى المادة (35) الفقرة (5) من النظام الأساسي للاتحاد، المعنونة بـ«صلاحيات مجلس الإدارة»، التي نصّت على:



«تعيين وإقالة الأمين العام بناءً على اقتراح الرئيس، ويجوز للمجلس بقرارٍ منفرد منه إقالة الأمين العام».



ويُعد هذا القرار سارياً اعتباراً من تاريخه، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار من مجلس الإدارة يقضي بخلاف ذلك.