كشف المنتج المصري عصام إمام تفاصيل احتفال أسرة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ86، المقرر اليوم (الأحد)، مؤكداً أن الاحتفال سيقتصر على أجواء عائلية بسيطة داخل منزل «الزعيم»، بعيداً عن الأضواء والمظاهر الاحتفالية المعتادة.

وقال عصام إمام، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، إنه سيتغيب عن الاحتفال بسبب وجوده خارج القاهرة، موضحاً أن الأسرة فضّلت تنظيم جلسة عائلية هادئة بحضور أبناء «الزعيم» وأحفاده وعدد محدود من المقربين، في أجواء يغلب عليها الطابع الأسري.

حالته الصحية

وأكد عصام أن عادل إمام يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي معظم أوقاته برفقة أسرته وأحفاده، نافياً ما يتردد بين الحين والآخر حول تدهور حالته الصحية، ومشدداً على أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور لعادل إمام من خلال صورة عائلية خلال حضوره عقد قران أحد أحفاده، وهي الصورة التي انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت وقتها تفاعلاً كبيراً بين الجمهور ونجوم الفن.

ورغم حالة الجدل التي صاحبت الصورة آنذاك، بعد تشكيك البعض في صحتها، فإنها أعادت «الزعيم» إلى واجهة اهتمام جمهوره ومحبيه في مصر والعالم العربي.

آخر أعماله الدرامية

وعلى المستوى الفني، يُعد مسلسل فلانتينو آخر أعمال عادل إمام الدرامية، وعُرض في موسم رمضان 2020، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.