شهدت مدينة أتلانتا واقعة سرقة مثيرة للجدل طالت مواد موسيقية غير مُصدرة تعود للنجمة العالمية بيونسيه، وبتكثيف التحقيقات وجه الاتهام إلى كيفن إيفانز، الذي أدين بالسرقة وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

تفاصيل السرقة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 8 يوليو 2024، عندما تقدم مصمم رقصات بيونسيه كريستوفر غرانت ببلاغ عن كسر زجاج سيارته بهدف السرقة، وأكد غرانت في البلاغ سرقة حقيبتين من السيارة إضافة إلى أقراص صلبة تحتوي على مواد شديدة الحساسية، من بينها مقاطع موسيقية غير مُصدرة لبيونسيه، وخطط عروض ومحتوى مرتبط بجولتها Cowboy Carter Tour، وقوائم الأغاني الخاصة بحفل أتلانتا، ومواد إنتاج وعروض مسجلة مسبقاً.

الإقرار بالذنب

وخلال جلسة المحكمة، أقر كيفن إيفانز بالذنب في القضية، ليصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، منها سنتان في الحبس الفعلي، والبقية تحت المراقبة، كما شمل الحكم دمج تهمة إضافية ضمن القضية نفسها تحت إطار اتفاق الإقرار بالذنب.

وتضمنت شروط الإفراج عدم اقتراب المتهم من موقع الجريمة أو التواصل مع الضحية، والالتزام بعدم ارتكاب أي مخالفات جديدة خلال فترة المراقبة، وبهذا الحكم تُغلق القضية قانونياً، إلا أن التساؤلات ما زالت قائمة حول ما إذا كانت المواد الموسيقية المسروقة قد تم استرجاعها بالكامل أم لا، خصوصاً أنها تتعلق بأعمال غير مُعلنة لأحد أكبر نجوم العالم.