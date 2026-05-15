دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا جميع المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم: «إنه من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 في عدد من المناطق، وتأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وتجنب مواقع التجمعات والمظاهرات حفاظًا على سلامتكم».
ولفتت السفارة النظر إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ التواصل مباشرة على الرقم الموحد لشؤون السعوديين (00447799519495).
The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Britain has urged all Saudi citizens to exercise caution and avoid gathering places in the British capital, London.
The embassy stated in a statement today: "Demonstrations are expected to be organized on Saturday, May 16, 2026, in several areas. We hope everyone will exercise caution, adhere to the instructions of local authorities, and avoid gathering and demonstration sites for your safety."
The embassy also noted that in case of any emergency, please contact the unified number for Saudi affairs (00447799519495) directly.