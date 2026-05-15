دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا جميع المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم: «إنه من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 في عدد من المناطق، وتأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وتجنب مواقع التجمعات والمظاهرات حفاظًا على سلامتكم».

ولفتت السفارة النظر إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ التواصل مباشرة على الرقم الموحد لشؤون السعوديين (00447799519495).