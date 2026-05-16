تأهل منتخبا اليابان والصين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، المقامة حاليًا في جدة، عقب فوزهما اليوم في مواجهتي الدور ربع النهائي على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.



وفاز منتخب اليابان تحت 17 عامًا على منتخب طاجيكستان تحت 17 عامًا بنتيجة (5 ـ 0)، ليحجز أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.



وفي المواجهة الثانية، تغلب منتخب الصين تحت 17 عامًا على المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بنتيجة (3 ـ 1)، ليبلغ الدور ذاته.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب اليابان تحت 17 عامًا مع منتخب الصين تحت 17 عامًا في الدور نصف النهائي من البطولة.



وتُستكمل اليوم (السبت) منافسات الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب أوزبكستان تحت 17 عامًا نظيره منتخب كوريا الجنوبية تحت 17 عامًا، فيما يلتقي منتخب فيتنام تحت 17 عامًا مع منتخب أستراليا تحت 17 عامًا، لتحديد طرفي المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي.



يُذكر أن المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم 22 مايو الجاري في جدة.