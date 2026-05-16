سقط فريق ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

عودة صلاح

وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، إذ حل بديلاً في الدقيقة 73 على حساب كودي غاكبو.

أهداف المباراة

أنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدماً على «الريدز» بهدف نظيف سجله اللاعب مورغان روجرز في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أدرك فيرجيل فان دايك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 52، لكن أولي واتكينز أعاد التقدم لأستون فيلا بعدها بخمس دقائق فقط، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 73.

ووقع جون ماكجين على الهدف الرابع للفيلانز في الدقيقة 87، ثم قلص فان دايك الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 90+2.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة ليخطف المركز الخامس ويتأهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما تراجع ليفربول إلى المركز السادس بعد تجمد رصيده عند 59 نقطة.