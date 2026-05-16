نبالغ أحياناً في التعامل مع كرة القدم وأحياناً يأخذها بعضنا إلى جهة غير معلومه ليحكي لها أسرار وجدتها على شفاه متعصبين.....!!!!!



يخوض النصر الليلة نهائياً آسيوياً يمثل له منجزاً إن حققه، وكارثة إن خسره....!!!



لماذا يغضب النصراويون حينما يقول كثر البطولة أقل من النصر، وثمة بينهم من قال النخبة عادية وضعيفة، مع أن المقارنة بين (2 و 1) أشبه بمن يقارن بين الثرى والثريا....!!!



من حق النصر طالما وصل إلى الليلة الكبيرة أن يعمل على تنصيب نفسه بطلاً دونما المبالغة في الأفراح، كونه أضاف لها ولن تضيف له....!!!!!



كرة القدم جميلة وسيكون جمالها أكثر عندما نتعامل معها كما يقول عالمها البسيط جداً....!!!



آسيا 2 ينبغي أن لا يفرط فيها النصر كونها تأتي بعد أن سجل الأهلي تاريخاً يضاف لنا ولرياضتنا التي تمثل اليوم من خلال الأهلي الرقم الصعب...!



لا أبالغ بقدر ما أنقل واقعاً وأحكي قصة مجد بطلها الأهلي، ونأمل في النسخة الثالثة أن يكمل العقد بنجمة ذهبيه لم يسبقه لها أحد....!!



النصر قطعاً هو المرشح الليلة مع أن فرق اليابان متعبة لكل الفرق ونأمل ألا تُتعب العالمي....!!



على النصر إن أراد الفوز استنساخ تجربة الأهلي أمام الفرق اليابانية، فهي تجربة ملهمه لكل من يريد تعطيل الكومبيوتر الياباني.....!!!



يكرس الحبيب كل يوم على (المحاربين النبلاء) على غرار نصير البسطاء، ولم يجد هذا التكريس قبولاً لأسباب يعرفها البسطاء....!!!!



يقول الزميل محمد الدويش: "لو خُيرت كنصراوي بين آسيا والدوري لاخترت الدوري فهو أهم و أطول وأصعب"..



‏لذلك أتمنى يوم السبت عدم مشاركة اللاعبين المرهقين اختياراً للدوري واحتراماً لضمك..



‏اليابانيون لياقة وسرعة فلا يتفوق عليهم مرهَقون..



ولهذا قلت يا زميلي العزيز.. النصر أكبر من آسيا 2....!!



هنا يبان الفرق بين نصراوي يكتب من أجل النصر.. وآخر يكتب من أجل أن يقول أنا معكم....!!!