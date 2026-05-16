اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم المفروضة على بعض المنتجات بهدف تعزيز التجارة الثنائية، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية اليوم (السبت).



وأصدرت الوزارة بياناً عقب قمة استمرت يومين في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ.



وبينت الصين أن بكين وواشنطن ستتبنيان سلسلة من الإجراءات، تشمل خفض الرسوم المتبادلة على بعض المنتجات، بهدف توسيع التجارة الثنائية في مجالات من بينها الزراعة.



وأكد البيان خطة الصين لشراء طائرات أمريكية، من دون تحديد العدد أو العلامة التجارية.



كما قالت بكين إنها ستعمل بشكل نشط على معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.



وكان ترمب قد أشار إلى أن الرسوم الجمركية لم تُطرح خلال اجتماعاته مع شي.