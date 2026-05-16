كشف وزير النفط العراقي باسم محمد، في مؤتمر صحفي اليوم (السبت)، إن بلاده صدّرت 10 ملايين برميل من النفط في شهر أبريل الماضي عبر مضيق هرمز، بانخفاض نحو ‌93 مليون ‌برميل شهرياً قبل ‌حرب ⁠إيران.



وتقلصت صادرات النفط ⁠بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.



واستأنف ⁠العراق صادرات الخام عبر ‌خط ‌أنابيب كركوك-جيهان في مارس ‌بعد اتفاق بغداد وحكومة ‌إقليم كردستان على استئناف التدفقات.



وبين محمد أن العراق يصدر 200 ألف برميل يومياً ‌عبر ميناء جيهان، وإنه يخطط لزيادة هذه الكمية ⁠إلى ⁠500 ألف برميل.



وأضاف أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مشيراً إلى أن بغداد تستهدف طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً.