انكمش الاقتصاد الروسي خلال الربع الأول للمرة الأولى منذ بداية عام 2023، في انتكاسة لجهود الرئيس فلاديمير بوتين الرامية إلى الحفاظ على النمو مع مواصلته الحرب في أوكرانيا.



وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية.



ومن المرجح أن يعزز هذا الانكماش المخاوف من انزلاق الاقتصاد الروسي المدفوع بالحرب نحو الركود تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، رغم أن بعض العوامل الاستثنائية ربما فاقمت التراجع، وكان بوتين قد طلب الشهر الماضي تفسيرات لتباطؤ النشاط الاقتصادي ورداً من المسؤولين.



وخلال اجتماع متلفز اليوم (السبت) قال بوتين: «إن الاقتصاد انتعش بنسبة 1.8% في مارس الماضي بعد انكماشه في شهر فبراير الماضي، مضيفاً أن هذا التعافي يعكس أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة».