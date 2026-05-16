فيما احتل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المرتبة الـ 230 في قائمة أغنى 350 شخصاً في بريطانيا للعام 2026، التي تعدها وتنشرها صحيفة «صانداى تايمز» الأسبوعية، بثروة بلغت 680 مليون جنيه إسترليني؛ أضحى لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام أول لاعب بريطاني يصبح مليارديراً. وخلت القائمة من الأسماء العربية، باستثناء المليونير السوداني سير مو (محمد) إبراهيم، الذي حصل على المرتبة الـ 187 بثروته البالغة 815 مليون جنيه. وذكرت «صانداى تايمز» الصادرة اليوم (السبت) أن ثروة لاعب مانشستر يونايتد نجم منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام وزوجته فكتوريا بلغت هذا العام 1.583 مليار جنيه. وبعد تقاعده من الملاعب في 2013، اشترى بيكهام نادي انتر ميامي، الذي يعد أحد أكبر الأندية في الولايات المتحدة وقدرت قيمته بـ 1.07 مليار جنيه. وحصل بيكهام البالغ من العمر 51 عاماً على عقود مُغرية ليكون ممثلاً لمنتجات أديداس وهوغو بوص. ودخل قائمة «صانداى تايمز» سائق الفورمولا-1 لويس هاملتون (435 مليون جنيه)، ولاعب الغولف روري مكلوري (325 مليوناً)، والملاكم أنطوني جوشوا (240 مليوناً)، ولاعب التنس المتقاعد أندي موراي (110 ملايين جنيه).
بيكهام أول لاعب كرة قدم بريطاني يحصل على لقب «ملياردير»
While British monarch King Charles III ranked 230th in the list of the 350 richest people in Britain for the year 2026, compiled and published by the weekly newspaper "Sunday Times," with a wealth of £680 million; football player David Beckham became the first British player to become a billionaire. The list was devoid of Arab names, except for Sudanese millionaire Sir Mo (Mohamed) Ibrahim, who ranked 187th with a wealth of £815 million. The "Sunday Times" published today (Saturday) that the wealth of former England national team star and Manchester United player David Beckham and his wife Victoria reached £1.583 billion this year. After retiring from the pitch in 2013, Beckham bought Inter Miami, which is one of the largest clubs in the United States, valued at £1.07 billion. The 51-year-old Beckham secured lucrative contracts to represent products from Adidas and Hugo Boss. Also entering the "Sunday Times" list are Formula 1 driver Lewis Hamilton (£435 million), golfer Rory McIlroy (£325 million), boxer Anthony Joshua (£240 million), and retired tennis player Andy Murray (£110 million).