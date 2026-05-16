فيما احتل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المرتبة الـ 230 في قائمة أغنى 350 شخصاً في بريطانيا للعام 2026، التي تعدها وتنشرها صحيفة «صانداى تايمز» الأسبوعية، بثروة بلغت 680 مليون جنيه إسترليني؛ أضحى لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام أول لاعب بريطاني يصبح مليارديراً. وخلت القائمة من الأسماء العربية، باستثناء المليونير السوداني سير مو (محمد) إبراهيم، الذي حصل على المرتبة الـ 187 بثروته البالغة 815 مليون جنيه. وذكرت «صانداى تايمز» الصادرة اليوم (السبت) أن ثروة لاعب مانشستر يونايتد نجم منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام وزوجته فكتوريا بلغت هذا العام 1.583 مليار جنيه. وبعد تقاعده من الملاعب في 2013، اشترى بيكهام نادي انتر ميامي، الذي يعد أحد أكبر الأندية في الولايات المتحدة وقدرت قيمته بـ 1.07 مليار جنيه. وحصل بيكهام البالغ من العمر 51 عاماً على عقود مُغرية ليكون ممثلاً لمنتجات أديداس وهوغو بوص. ودخل قائمة «صانداى تايمز» سائق الفورمولا-1 لويس هاملتون (435 مليون جنيه)، ولاعب الغولف روري مكلوري (325 مليوناً)، والملاكم أنطوني جوشوا (240 مليوناً)، ولاعب التنس المتقاعد أندي موراي (110 ملايين جنيه).