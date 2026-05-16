تحول طريق العودة إلى أرض الوطن إلى مأساة حقيقية، بعد أن تسببت حادثة مرورية مروّعة في خطف أرواح 7 مسافرين يمنيين وإصابة العشرات على الطريق الدولي الذي يربط بين اليمن والسعودية.

الفاجعة بدأت مساء الجمعة في منطقة «العبر» شمالي محافظة حضرموت، حينما اصطدمت حافلة نقل جماعي —كانت تقل على متنها نحو 40 مسافراً قادمين من السعودية—بمقطورة نقل كبيرة. وبسبب السرعة الزائدة وعدم القدرة على تفادي الموقف، تداخلت في الحادثة مقطورة أخرى وسيارة صغيرة (تاكسي)، لينتهي المشهد بكارثة مرورية معقدة.

ضحايا في رحلة العودة

الحادثة أسفرت عن تحطم الآليات، ووفاة 7 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، كانت النسبة الأكبر منهم من ركاب الحافلة السياحية الذين كانوا يمنون النفس بلقاء أهاليهم.

تحرك رسمي

وعلى خلفية هذه الفاجعة التي هزت الشارع اليمني، وجه وزير النقل محسن العمري بتشكيل لجنة فنية متخصصة بشكل فوري، لمتابعة ملابسات الحادثة، والتحقيق في تفاصيلها للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء هذه الخسارة المؤلمة في الأرواح.