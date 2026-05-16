أعاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إثارة اهتمام جمهوره ومتابعيه خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، ظهر فيها برفقة فتاة أجنبية، في مشهد حمل الكثير من الدلالات والتساؤلات حول طبيعة علاقتهما، خاصة مع التعليق الذي أرفقه الفيشاوي مع صورتهما.

وجدت ملكتي

وظهر الفيشاوي في الصورة وهو يقضي عطلة صيفية بإحدى المدن الساحلية، مرتدياً بدلة غوص إلى جانب فتاة تُدعى كاميلا، و بدت الأجواء مليئة بالمرح والانسجام.

وأرفق الصورة بتعليق لافت، عبّر فيه عن مشاعره قائلاً، إنه وجد أخيراً «ملكة حورية البحر الصغيرة الساحرة»، موجّهاً لها رسالة حب صريحة، وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه يلمّح إلى ارتباط عاطفي جديد.

تفاعل واسع

حظي منشور الفيشاوي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين، الذين اعتبروه إعلاناً عن ارتباطه بهذه الفتاة الأجنبية، وانهالت التعليقات التي حملت التهاني والتمنيات له بالسعادة والاستقرار في حياته الشخصية، خاصة في ظل تركيزه خلال الفترة الأخيرة على نشاطه الفني وابتعاده نسبياً عن إثارة الجدل.

زوجات الفيشاوي

على مدى السنوات الماضية، ارتبط اسم الفيشاوي بعدة علاقات وزيجات أثارت اهتمام الرأي العام، وبدأت القصة مع هند الحناوي، التي تزوجها سراً في 2004، وأنجب منها ابنتهما لينا، وتحولت هذه العلاقة إلى قضية رأي عام؛ بسبب نزاعات قضائية طويلة لإثبات نسب الطفلة، بعدما رفض الفيشاوي الاعتراف بها في بداية الأزمة، قبل أن تُحسم القضية لصالح الأم.

طلاق سريع

وفي2007، تزوج الفيشاوي من وسام عاطف، إلا أن هذا الزواج لم يستمر سوى أربعين يوماً فقط، وانتهى سريعاً، وخلال إحدى زياراته إلى ألمانيا، تعرّف إلى دنيس ولمان، ونشأت بينهما علاقة عاطفية تُوجت بالزواج لفترة قصيرة، قبل أن ينفصلا، ليظهر بعد ذلك ابنٌ لهما، حيث نشر الفيشاوي بعد ذلك صورة تجمعه بابنه ليعلن الاعتراف به.

الدبس والكامل

وفي عام 2012، أعلن زواجه من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وهو الزواج الذي استمر قرابة عامين، أما آخر زيجاته فكانت من ندى الكامل، التي تزوجها في يوليو 2018، واستمر زواجهما أربع سنوات، ظهرا خلالها معاً في العديد من الفعاليات والمناسبات الفنية، قبل أن يعلنا انفصالهما رسمياً في ديسمبر 2021.