أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.

وأعرب أبو الغيط في بيان عن ارتياحه لتأكيد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات على أن الحريق الذي اندلع في محيط المحطة لم يؤثر على سلامة المنشأة أو مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكداً تضامن جامعة الدول العربية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مقدراتها.