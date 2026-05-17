تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 8-7، في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي، أمس (السبت).

وكان اتحاد العاصمة قد حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف، سجله أحمد خالدي في الدقيقة 90+8 من ركلة جزاء.

تفوق زملكاوي مبكر

دخل الزمالك لقاء الإياب ضاغطاً، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، ترجمها المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بتسديدة على يمين حارس مرمى اتحاد العاصمة في الدقيقة الخامسة.

وواصل «الفارس الأبيض» سيطرته في الدقائق الأولى، بهز الشباك مجدداً في الدقيقة 15 عن طريق محمد إسماعيل، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

أفضلية جزائرية في الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني أفضلية جزائرية، إذ كان اتحاد العاصمة أكثر خطورة، وأهدر أكثر من فرصة لإدراك التعادل.

ركلات الترجيح تبتسم لاتحاد العاصمة

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح اتحاد العاصمة، بعدما أضاع لاعب الزمالك محمد شحاتة الركلة الثامنة، ليمنح الفرصة لجلودي ليكونزا الذي نجح في تسجيل الركلة الحاسمة، ويقود الفريق الجزائري إلى التتويج باللقب.