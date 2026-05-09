تُوِّج فريق الغرافة بلقب كأس أمير قطر للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه على حساب السد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم (السبت) على استاد خليفة الدولي.

أهداف المباراة

افتتح التونسي فرجاني ساسي التسجيل لصالح الغرافة في الدقيقة 21، ثم أضاف الجزائري ياسين براهيمي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و63، ليصعب مهمة السد الذي يقوده المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وقلص البديل ديفيرسون الفارق للسد في الدقيقة 88، لكن ياسين براهيمي واصل تألقه بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتسلم الثلاثي ياسين براهيمي وفرجاني ساسي وأحمد الجانحي الكأس من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.