أعلنت وزارة الصحة أن جولاتها الرقابية أسفرت عن رصد (130) مخالفة، وإغلاق (5) مؤسسات صحية مخالفة في كل من الرياض والمدينة المنورة وعسير، فيما تجاوز معدل الالتزام (91%)، في مؤشر يعكس كفاءة الرقابة وارتفاع مستوى الامتثال في القطاع الصحي، بما يواكب مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمالها الرقابية خلال أبريل 2026 شملت أكثر من (1500) منشأة صحية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن منظومة رقابية وتوعوية مستمرة على مدار العام، وتركز على المجالات الأكثر ارتباطاً بسلامة المستفيد، ومنها خدمات زراعة الشعر وإجراءات الليزر التجميلي، وشملت أعمال التفتيش التحقق من التراخيص النظامية للممارسين والمنشآت الصحية، ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وسلامة الإجراءات الطبية، ومتابعة الامتيازات السريرية للممارسين، والتأكد من سلامة أجهزة الليزر وصيانتها الدورية، وتقديم الخدمات داخل منشآت مرخصة وبواسطة ممارسين صحيين مصنفين.

ورصدت عدداً من المخالفات، من أبرزها ممارسة المهنة دون ترخيص، وتجاوز نطاق الامتيازات السريرية، وإجراء عمليات زراعة الشعر دون ترخيص أو بواسطة طواقم تمريضية دون إشراف أطباء مختصين، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بمكافحة العدوى، ونقص في الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة تخصيص الرقم الموحد (937) لخدمة المستفيدين الذين سبق لهم تلقي خدمات لدى المنشآت المغلقة، لتقديم التوجيه الطبي اللازم، وإحالتهم إلى منشآت صحية معتمدة عند الحاجة، مشيرة إلى أن استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة يجري وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبيّنت أن العقوبات المطبقة تشمل غرامات مالية تصل إلى (100) ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة وإيقاف نشاطها، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر للممارسين غير النظاميين، وفق الأنظمة ذات العلاقة.

ودعت الوزارة المستفيدين إلى التحقق من ترخيص المنشآت الصحية وتصنيف الممارسين قبل تلقي الخدمات، والتأكد من إجراء الخدمات التجميلية تحت إشراف طبيب مختص، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وتوافر التجهيزات الطبية المعتمدة، مشيرةً إلى إمكانية التحقق والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم (937)، مؤكدة استمرار جهودها تحت شعار «رقابة تساند» لضمان بيئة صحية آمنة وتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات الصحية المقدمة.