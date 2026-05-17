أكد محافظ أبين الدكتور مختار الرباش الهيثمي، أن المحافظة تشهد حالياً حالة من التوافق المجتمعي والإجماع الشعبي الداعم لاستتباب الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون، مشيراً إلى أن الالتفاف الكبير لمشايخ ووجهاء وأعيان قبائل أبين خلف جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، يمثل رسالة إيجابية قوية تعزز مناخ الاستقرار، وتفتح المجال واسعاً أمام تدفق المشاريع التنموية والخدمية التي تلبي تطلعات المواطنين.



​جاء ذلك خلال لقائه بمدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي، إذ جرى بحث حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية المزمع تنفيذها في المحافظة، في إطار الدعم الإنمائي المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للسكان في اليمن لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز مسار التنمية.



​أولويات القطاعات الخدمية



​واستعرض المحافظ الرباش خلال اللقاء مصفوفة الاحتياجات العاجلة لمحافظة أبين في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم، إلى جانب قطاعي الزراعة والثروة السمكية، مشدداً على أن التلاحم القبلي والشعبي يمهد الأرضية الصلبة لإنجاح جهود إعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع المملكة.



​استجابة تنموية مواكبة



​من جانبه، أكد مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي، حرص البرنامج على دعم المشاريع الحيوية ذات الأولوية القصوى في محافظة أبين، بما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن الدعم التنموي القادم يتواكب مع حالة الاستقرار الأمني والمجتمعي التي تشهدها المحافظة، امتداداً للرسالة الأخوية والتنموية للمملكة في شتى المحافظات اليمنية.