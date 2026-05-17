في واقعه نادرة وصفتها مؤسسة اليانصيب في ولاية أيداهو الأمريكية بـ «الصاعقة التي ضربت 18 مرة»، حقق الأمريكي «روبرت بيفان» إنجازاً استثنائياً بفوزه باليانصيب للمرة الـ18 منذ 1997.

وجاء الفصل الأخير من سلسلة النجاحات الممتدة لنحو عقدين ونصف، عبر لقطة فوز جديدة في لعبة «كينغ سكراتش»، حصد من خلالها جائزة بقيمة 50 ألف دولار، لتضاف إلى سجل حافل من المكاسب السابقة التي راوحت جوائزها بين 1,000 و200 ألف دولار، إلى جانب سيارة فاخرة.

ورغم هذا الحظ الرقمي الذي يداعب أحلام الملايين، سرق بيفان الأضواء بتصريح إنساني لافت، مؤكداً أن «الكنز الحقيقي» في حياته لا يقاس بالأرقام والجوائز المالية، بل باستقرار زواجه الممتد لأكثر من 40 عاماً.

وعلّق بيفان على سلسلة انتصاراته قائلاً: «حظي الفعلي والواقعي هو أربعة عقود قضيتها مع تلك المرأة الرائعة»، موضحاً أن شراء تذاكر اليانصيب برفقة زوجته تحول على مر السنين من مجرد رغبة في الربح، إلى عادة ترفيهية يومية تجمعهما، ليتحول مسار القصة في الصحافة العالمية من حدث مالي نادٍ، إلى حكاية ملهمة عن الاستقرار العاطفي والوفاء.