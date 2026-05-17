خيم الحزن على الوسط الفني المصري بعد إعلان وفاة ترك يوسف، شقيقة الفنانة حنان يوسف ووالدة الفنانة فرح يوسف، التي رحلت خلال الساعات الماضية وسط حالة من التأثر بين أفراد العائلة والمقربين.

وأعلنت أسرة الراحلة إقامة العزاء الثلاثاء القادم بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بالقاهرة، من السابعة مساءً حتى العاشرة مساءً، لاستقبال المعزين وتلقي واجب العزاء.

حالة حزن في الوسط الفني

وأثار خبر الوفاة تفاعلاً واسعاً بين الفنانين والمتابعين، خصوصاً أن الراحلة ترتبط بعائلة فنية معروفة، إذ إنها شقيقة الفنانة حنان يوسف، وخالة الممثل الشاب أحمد عصام السيد، فيما تلقت الفنانة فرح يوسف رسائل مواساة ودعم من زملائها ومحبيها عقب انتشار الخبر.

نشاط فني متواصل لفرح يوسف

وعلى الصعيد الفني، شاركت فرح يوسف أخيراً في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «هي كيميا»، إلى جانب مصطفى غريب، دياب، مريم الجندي، ميمي جمال، ميشيل ميلاد، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري.

كما تنتظر فرح يوسف عرض مسلسل «أندر إيدج» خلال الفترة القادمة، وهو عمل اجتماعي يناقش قضايا المراهقات، ويشارك في بطولته عدد من الوجوه الشابة، بينهم جيسيكا حسام الدين وريم المصري وجايدا منصور، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهيم وأحمد الرافعي.