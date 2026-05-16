تفتح «غرفة الباحة» مساء الثلاثاء القادم نافذة للحوار الثقافي عبر لقاء بعنوان «التنمية الثقافية»، يقدمه الدكتور علي الرباعي على مسرح الغرفة عند الثامنة مساءً.

ويتناول اللقاء جملة من المحاور المرتبطة بعلاقة الثقافة بالمجتمع وتحولاتها المعاصرة، من بينها حضور الثقافة في حياة الشعوب، وصورة الإنسان المثقف في الباحة، إلى جانب الانتقال بالثقافة من إطار الرعاية والتمويل إلى مفاهيم الربحية والاستدامة، ودور المؤسسات التكنوقراطية في احتضان الفعل الثقافي، ضمن أمسية تسعى إلى قراءة أثر الثقافة بوصفها عنصراً فاعلاً في الوعي والتنمية والتحولات الاجتماعية.