تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه عمة الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروفة بـ«أم محمد»، وهي تتحدث بعفوية عن فرحتها بالتوجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج برفقة حفيدها «أبو يزن»، في مشهد حظي بتفاعل واسع.

أمنية تحققت بعد سنوات

وعبرت السيدة المسنة خلال المقطع عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها بزيارة مكة المكرمة وأداء مناسك الحج، مؤكدة أن هذه الأمنية ظلت ترافقها لسنوات طويلة، فيما دعت للرئيس السوري بالتوفيق والسداد.

وقالت بعفوية لاقت تفاعلاً واسعاً: «بعد عودتي من الحج سأذهب لمقابلة الرئيس، وسأجلب له هدية من مكة عبارة عن مسبحة».



لقاء بعد انقطاع 30 عاماً

وكانت «أم محمد» قد ظهرت العام الماضي في مقطع آخر، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس أحمد الشرع في قصر المحافظ بمدينة درعا، بعد انقطاع دام نحو 30 عاماً.

وأكدت استمرار تواصلها مع حسين الشرع، والد الرئيس السوري، معبرة عن سعادتها الكبيرة بلقاء ابن العائلة في أول أيام عيد الأضحى، بعد سنوات طويلة من الغياب.

زيارة تاريخية إلى درعا

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى عمته صباح أول أيام عيد الأضحى الماضي، خلال زيارته إلى محافظة درعا، في أول زيارة له إلى المحافظة منذ توليه منصبه عقب سقوط نظام الأسد.

وشهدت الزيارة استقبالاً رسمياً وشعبياً، بمشاركة عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة، وسط اهتمام واسع باللقاءات العائلية التي أجراها الشرع خلال الزيارة.