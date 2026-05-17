لقي رجل إطفاء حتفه وأصيب 11 شخصًا على الأقل بجروح تفاوتت خطورتها، إثر حريق هائل تبعه انفجار عنيف داخل مصنع للأخشاب في منطقة الساحل الأوسط بولاية مين الأمريكية.

وأفادت السلطات المحلية بأنه تم العثور على جثمان رجل الإطفاء غارقاً في موقع الحادث، مشيرة إلى أنه كان ضمن فريق استجابة ضخم هبّ للسيطرة على النيران المشتعلة في مصنع "روبنز لامبر" ببلدة "سيرسمونت" الريفية، قبل أن يباغتهم انفجار ضخم في أحد مستودعات المصنع.

وفي الجانب الطبي، استقبل مركز "مين هيلث" الطبي في بورتلاند (المصنف من المستوى الأول لعلاج الصدمات) 10 مصابين جرى تحويلهم من مستشفيات محلية، في حين أعلن متحدث باسم مركز "نورثرن لايت إيسترن" الطبي في بانجور عن استقبال حالة واحدة حرجة لا تزال تحت الرعاية المكثفة.

من جانبه، أكد شون إيسلر، قائد إدارة الإطفاء في ولاية مين، بدء التحقيقات الرسمية لمعرفة أسباب الانفجار المأساوي، مشيراً إلى أن الوصول إلى إجابات دقيقة وحاسمة قد يستغرق بعض الوقت نظرًا لحجم الدمار الذي لحق بالموقع.

يُذكر أن بلدة "سيرسمونت" التي شهدت الواقعة، هي مجتمع ريفي صغير يقطنه نحو 1500 نسمة، وتقع على بعد 153 كيلومتراً من مدينة بورتلاند.