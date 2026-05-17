كشف التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي نشرته «تداول» السعودية، أن مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق «نمو»، بلغ نحو 39.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 14 مايو 2026، بارتفاع نسبته نحو 0.9 % وبقيمة بلغت حوالى 346 مليون ريال مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.



ملكية المستثمر الأجنبي



وبحسب التقرير، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 3.09% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 14 مايو 2026، مدفوعة بظهور استثمارات لمستثمرين إستراتيجيين بقيمة 473.5 مليون ريال.



وكان تقرير «تداول» السعودية، قد أوضح أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية بلغ نحو 386.7 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 14 مايو 2026.



ووفقاً للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 37.1% من إجمالي المشتريات، و38.4% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع، كما بلغ صافي مبيعات الأفراد الأجانب 23.6 مليون ريال.



مبيعات السعوديين



وبحسب التقرير، وصل صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 1.19 مليار ريال، منها 393.4 مليون ريال لكبار المستثمرين الأفراد، و721.1 مليون ريال للمستثمرين الأفراد المتخصصين، و63.5 مليون ريال لمحافظ الأفراد المدارة، إضافة إلى 9 ملايين ريال للأفراد.



في المقابل، بلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 1.44 مليار ريال، بدعم رئيسي من الشركات التي سجلت صافي مشتريات بنحو 956.3 مليون ريال، والصناديق الاستثمارية بنحو 133.7 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 219.2 مليون ريال، والمحافظ المدارة بنحو 126 مليون ريال.