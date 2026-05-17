كشف التقرير الصادر عن هيئة السوق المالية أن عدد المستثمرين الأفراد في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول 2026 بلغ نحو 7.28 مليون مستثمر، بارتفاع 520 ألف مستثمر على أساس سنوي.



ووفقاً للتقرير، فإن عدد المستثمرين الذكور نحو 5.45 مليون مستثمر، فيما بلغ عدد المستثمرات من الإناث 1.84 مليون، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنهاية الربع الأول 2026 نحو 14.86 مليون محفظة.



ويشير عدد المحافظ الاستثمارية، الذي يبلغ أكثر من ضعف عدد المستثمرين، إلى امتلاك بعض المستثمرين أكثر من محفظة استثمار.



كبار المستثمرين والمتخصصين



وتعرِّف هيئة السوق المالية كبار المستثمرين الأفراد بالفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون ريال فأكثر خلال الـ12 شهرًا الأخيرة، ويُستثنى من ذلك المستثمرون الأفراد المتخصصون.



وتعرِّف المستثمرين الأفراد المتخصصين بالفرد السعودي الذي يبلغ متوسط حجم محفظته 50 مليون ريال فأكثر خلال الـ12 شهرًا الأخيرة، ومعدل تدوير محفظته الاستثمارية لا يتجاوز 4 مرات سنويًا.



ملكية «الحكومية» والشركات والأجانب



وشكّلت ملكية الجهات الحكومية في الشركات المدرجة نحو 65% من القيمة الإجمالية للسوق، حيث بلغت نحو 6,418.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، مرتفعة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.



وبلغت ملكية الشركات السعودية نحو 1.655 مليار ريال منخفضة بنسبة 6%، وبلغت ملكية الصناديق الاستثمارية نحو 293.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026.



وبخصوص ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في السوق المالية السعودية، وفقًا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، فقد بلغت نحو 382.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، بارتفاع 10%.