انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 27.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.967.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 179 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وعناية، والمملكة، وتسهيل، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جي آي جي، ورسن، ومرافق، وأبو معطي، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.27% و4.87%، فيما كانت أسهم شركات الكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وأمريكانا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأكوا، والراجحي، والكيميائية، وعلم، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 161.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.833.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.4 مليون سهم.
The main Saudi stock index fell today by 27.50 points, reaching a level of 10,967.94 points, with trading valued at 2.9 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 158 million shares, with 77 companies recording an increase in their share value, while 179 companies saw their shares decline.
Top Gainers
The shares of Al-Dar Al-Arabi, Enaya, Kingdom, Tasheel, and Amanah Insurance were the top gainers, while the shares of GIG, Rasen, Marafiq, Abu Muti, and Emaar were the top decliners in trading. The percentage changes ranged between 7.27% and 4.87%. Meanwhile, the shares of the chemical companies, Saudi Aramco, Kayan Saudi Arabia, Americana, and Batic were the most active in terms of volume, while the shares of Saudi Aramco, Aqua, Al-Rajhi, the chemical companies, and Elm were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 161.37 points, reaching a level of 22,833.63 points, with trading valued at 13 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 1.4 million shares.