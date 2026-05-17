انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 27.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.967.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 179 شركة.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وعناية، والمملكة، وتسهيل، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جي آي جي، ورسن، ومرافق، وأبو معطي، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.27% و4.87%، فيما كانت أسهم شركات الكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وأمريكانا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأكوا، والراجحي، والكيميائية، وعلم، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 161.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.833.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.4 مليون سهم.