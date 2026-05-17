The main Saudi stock index fell today by 27.50 points, reaching a level of 10,967.94 points, with trading valued at 2.9 billion riyals.



The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 158 million shares, with 77 companies recording an increase in their share value, while 179 companies saw their shares decline.



The shares of Al-Dar Al-Arabi, Enaya, Kingdom, Tasheel, and Amanah Insurance were the top gainers, while the shares of GIG, Rasen, Marafiq, Abu Muti, and Emaar were the top decliners in trading. The percentage changes ranged between 7.27% and 4.87%. Meanwhile, the shares of the chemical companies, Saudi Aramco, Kayan Saudi Arabia, Americana, and Batic were the most active in terms of volume, while the shares of Saudi Aramco, Aqua, Al-Rajhi, the chemical companies, and Elm were the most active in terms of value.



The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 161.37 points, reaching a level of 22,833.63 points, with trading valued at 13 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 1.4 million shares.