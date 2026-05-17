رغم استمرار موجة التراجع الحادة التي تضرب أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، وذلك في تحرك يعكس حالة من التباين الواضح بين الأداء المحلي والعالمي.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، بنحو 25 جنيهاً لينتقل من مستوى 6.850 جنيهاً في ختام تعاملات أمس إلى 6.875 جنيهاً اليوم، وفقاً لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».



موجة هبوط



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8.757 جنيهاً، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 5.893 جنيهاً، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 55 ألف جنيه، في الوقت الذي واصلت فيه الأوقية العالمية خسائرها لتتراجع إلى مستوى 4.540 دولاراً، بعد موجة هبوط قوية دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2026.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: «إن سوق الذهب في مصر تعيش حالة من الشلل الانتظاري، حيث يترقب المتعاملون اتجاهات الأسعار دون وجود موجات شراء أو بيع قوية».



ضغوط عالمية



وأضاف أن ضعف الجنيه المصري كان من المفترض أن يدفع أسعار الذهب المحلية إلى مستويات أعلى، إلا أن الانخفاض العنيف في أسعار الأوقية العالمية حدّ من هذا التأثير.



وأوضح أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفع من مستوى 52.95 جنيه يوم 16 مايو إلى نحو 53.36 جنيه يوم 17 مايو، بما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية عالمياً، لكن تأثير هذا الارتفاع على أسعار الذهب داخل السوق المصرية ظل محدوداً بسبب الضغوط العالمية العنيفة على المعدن الأصفر.



وأشار إلى أن حساب السعر العادل للذهب استناداً إلى الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار يكشف وجود فجوة تسعيرية واضحة داخل السوق المحلية، وهو ما يعكس حالة من ضعف الطلب النسبي على الذهب في مصر خلال الفترة الحالية.