توعدت الفنانة المصرية جوري بكر باتخاذ الإجراءات القانونية عقب تعرض حسابها الشخصي على «إنستغرام»، للسرقة من قبل شخص مجهول.

محاسبة المسؤول

وكتبت جوري منشوراً على حساباتها الإلكترونية جاء فيه: «تعرض حسابي الشخصي الانستغرام للسرقة من قبل شخص مجهول، ولن أتهاون في اتخاذ كل حقوقي القانونية، وبالفعل اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط بهذا الفعل لاستعادة الحساب ومحاسبة المسؤول عن هذا التصرف غير القانوني»"

تدخل جراحي

وخلال الأيام القليلة الماضية، طمأنت جوري محبيها وجمهورها على حالتها الصحية بعد تعافيها من آلام المعدة التي عانت منها قرابة 3 أعوام، وذلك بعد خضوعها لتدخُّل جراحي بالمنظار.

ونشرت صورة لها عبْر خاصية الـ«ستوري» على حسابها في «إنستغرام»، ظهرت خلالها وهي جالسة على سرير المستشفى بعد إجراء العملية، ووجهت رسالة شكر خاصة لطبيبها الذي أجرى لها الجراحة.

وكتبت جوري على الصورة: «وأخيراً المعاناة خلصت بفضل الله، ثم بفضل دكتوري المحترم رامي نخلة».

تواجد درامي

وشاركت جوري بكر في أكثر من عمل فني في رمضان الماضي، ولفتت الأنظار إلى موهبتها بأدوار متنوعة، ظهرت خلالها في أكثر من شخصية، إذ شاركت في مسلسلات: «الست موناليزا»، «كلهم بيحبوا مودي»، و«نون النسوة».