واصل حارس فريق الأهلي إدوارد ميندي كتابة اسمه بأحرفٍ من ذهب بعدما أصبح ثاني أكثر حارس حفاظًا على نظافة الشباك مع فريقه في تاريخ دوري المحترفين السعودي بـ41 مباراة، خلف الحارس التاريخي ياسر المسيليم الذي يتصدر القائمة بـ46 مباراة.

ولم يكتفِ ميندي بذلك، بل بات أيضًا أكثر حارس خروجًا بشباك نظيفة في دوري روشن السعودي منذ وصوله إلى المسابقة، مؤكدًا قيمته الكبيرة وتأثيره المباشر على المنظومة الدفاعية للفريق الأهلاوي.

ويتصدر السنغالي ميندي قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك خلال الموسم الحالي بـ14 مباراة من أصل 25 مواجهة، متفوقًا على البرازيلي بينتو الذي يمتلك 13 شباكًا نظيفة في 20 مباراة، والمغربي ياسين بونو الذي سجل الرقم ذاته خلال 25 مباراة.