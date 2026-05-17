خطف غامبا أوساكا الياباني الأضواء خلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2، بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2، كأحد أبرز المشاهد مقارنة بما يملكه النصر من كتيبة نجوم وقيمة سوقية ضخمة.



ورغم أن القيمة السوقية للنادي الياباني لا تتجاوز 15.43 مليون يورو، مقابل 135 مليون يورو للنصر، فإن غامبا أوساكا نجح في التفوق رياضيًا بخطف اللقب الآسيوي، في مفارقة تعكس اختلاف فلسفة النجاح بين الفريقين.



كما تتساوى الكفتان تاريخيًا بين الناديين على المستوى القاري، بعدما حقق كل فريق بطولتين آسيويتين، إلى جانب مشاركة واحدة في كأس العالم للأندية، ليؤكد غامبا أوساكا أن الإنجازات لا ترتبط دائمًا بحجم الإنفاق، بل بالاستقرار والعمل الجماعي والهوية الفنية الواضحة.