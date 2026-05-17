أعلنت منصة X تحديثاً جديداً يفرض قيوداً على الحسابات غير الموثقة، في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام المنصة والحد من الرسائل العشوائية والأنشطة الآلية.

وبحسب التحديث، باتت الحسابات غير الموثقة قادرة على نشر 50 منشوراً يومياً فقط، إلى جانب 200 تعليق يومياً، و500 رسالة يومية كحد أقصى، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين الذين اعتبر بعضهم أن القيود قد تؤثر على حرية التفاعل والنشاط اليومي داخل المنصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تغييرات تنفذها المنصة خلال الفترة الأخيرة، مع تركيز متزايد على تشجيع المستخدمين للاشتراك في خدمات التوثيق المدفوعة، مقابل الحصول على مزايا وصلاحيات أوسع.

ويرى متابعون أن القيود الجديدة قد تسهم في تقليل الحسابات الوهمية والمحتوى المزعج، بينما يعتبر آخرون أنها قد تدفع شريحة من المستخدمين إلى تقليل نشاطهم أو البحث عن منصات بديلة.