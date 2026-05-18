كشف مصدر مطلع اليوم أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت تمديد الإعفاء من العقوبات على النفط الروسي المنقول بحراً لمدة 30 يوماً، بعدما انتهى العمل به السبت الماضي، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».



وأوضح المصدر أن التمديد جاء بعد أن طلبت عدة دول مزيداً من الوقت لشراء النفط الروسي.



نقص الإمدادات



وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت الإعفاء في محاولة للتخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز في خضم الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، لكن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر في ما يتعلق بتهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة.



وبيَّن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق أنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات.



حرب أوكرانيا



وحتى وقت مبكر من مساء السبت الماضي بتوقيت واشنطن لم يتم نشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فيما أحجم متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.



وحثت العضوتان البارزتان في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديموقراطي جين شاهين وإليزابيث وارن أخيراً إدارة ترمب على عدم تجديد الإعفاء بحجة أنه يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على أنه يخفض تكاليف الوقود للمستهلكين الأمريكيين.