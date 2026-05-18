في بادرة رياضية مميزة تعكس روح التقدير والاحتفاء بالإنجازات الوطنية، أعلن نادي الخليج طرح التذاكر المجانية لجماهير الفريقين، خلال المواجهة التي ستجمع الخليج والأهلي مساء الأربعاء القادم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بمناسبة تحقيق النادي الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأكد نادي الخليج عبر رسالته الترحيبية اعتزازه بما قدمه النادي الأهلي هذا الموسم، مشيراً إلى أن الاحتفاء يأتي تقديراً لما حققه الفريق من إنجازات وتمثيل مشرّف للكرة السعودية، حيث جاء في البيان: «نفتخر بكم النادي الأهلي ونحتفي بإنجازكم بين أهلكم ومحبيكم وبحضور جماهيركم في الشرقية».



وتأتي هذه المبادرة في إطار الأجواء الاحتفالية التي ستصاحب المواجهة الختامية للفريقين في الدوري، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من جماهير الخليج والأهلي على مدرجات استاد الأمير محمد بن فهد، للمشاركة في ليلة رياضية خاصة تحمل طابع الاحتفاء والتقدير.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواء مميزة داخل الملعب، في مشهد يعكس الروح الرياضية والعلاقات المميزة بين الأندية السعودية، إلى جانب الاحتفاء ببطلٍ نجح في رفع راية الوطن عالياً بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.