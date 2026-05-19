يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر للعودة إلى جمهوره بعمل غنائي جديد يحمل عنوان «متى؟» المقرر طرحه يوم 21 مايو الجاري، في خطوة تمهد لإطلاق ألبومه العراقي المرتقب بعد سنوات من التركيز على أنماط موسيقية متنوعة.

أغنية بطابع وجداني

وتحمل الأغنية الجديدة توقيع كاظم الساهر على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى عثمان عبود مهمة التوزيع الموسيقي، وجاء العمل بطابع وجداني يمزج بين الشجن والحنين، في الأسلوب الذي اشتهر به «القيصر» طوال مسيرته الفنية.

ألبوم باللهجة العراقية

وتُعد «متى؟» أولى مفاجآت الألبوم العراقي الجديد، الذي يعمل عليه الساهر حالياً تمهيداً لطرحه خلال الفترة القادمة، بعد غياب أكثر من عامين عن إصدار الألبومات الغنائية.

ويعوّل جمهور «القيصر» على هذا الألبوم لإعادة حضوره القوي في الأغنية العراقية، خصوصاً مع ارتباط اسمه بعدد من أبرز الأعمال التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الأغنية العربية.

حفل مرتقب في أبوظبي

بالتزامن مع التحضيرات الفنية، يحيي كاظم الساهر حفلاً غنائياً في أبوظبي يوم 28 مايو على مسرح سبيس 42 آرينا، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

ومن المنتظر أن يقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه الرومانسية والطربية التي ارتبط بها جمهوره في العالم العربي على مدار سنوات طويلة.