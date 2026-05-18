شهد النجم الأمريكي فين ديزل لحظة إنسانية مؤثرة خلال مشاركته في احتفالية مرور 25 عاماً على انطلاق سلسلة The Fast and the Furious، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، إذ بدا متأثراً أثناء استعادة ذكريات زميله الراحل بول ووكر.

ووثقت عدسات الحضور لحظة احتضان فين ديزل لابنة بول ووكر (ميدو ووكر)، في مشهد لاقى تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما حمله من مشاعر الوفاء والصداقة التي جمعت النجمين طوال سنوات تقديم السلسلة الشهيرة.

وأعادت الاحتفالية إلى الأذهان المسيرة الطويلة التي حققتها أفلام (Fast & Furious)، التي تحولت إلى واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في تاريخ السينما العالمية، فيما بقي اسم بول ووكر حاضراً بقوة في ذاكرة أبطال العمل وجمهوره حول العالم، رغم رحيله عام 2013.