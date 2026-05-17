أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، مؤكداً أن الحريق لم ينتح عنه تسجيل أي إصابات، ولم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية.



وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

ونقل المكتب الإعلامي عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تأكيدها بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

يذكر أن محطة براكة للطاقة النووية هي محطة للطاقة النووية السلمية وتقع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي على ساحل الخليج العربي، وتبعد نحو 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الظنة.

وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية من طراز APR-1400 الكوري الجنوبي، وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالى 5,600 ميغاواط. وتنتج نحو 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يغطي نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء. وتُعد أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في الإمارات.

وتسهم في خفض أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وبدأ تشغيل أول مفاعل تجاري عام 2020، بينما دخلت الوحدات الأخرى الخدمة تدريجياً حتى اكتمال تشغيل الوحدات الأربع في 2024.