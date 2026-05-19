حقق أرسنال فوزاً صعباً على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس (الإثنين) على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

هافيرتز يسجل هدف الفوز

جاء هدف أرسنال في الدقيقة 37، بعد ركلة ركنية من الجبهة اليمنى نفذها بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، ليقابلها كاي هافيرتز برأسية متقنة في الشباك.

وكان هافيرتز محظوظاً بتجنب البطاقة الحمراء في الشوط الثاني، عندما عرقل لاعب وسط بيرنلي، ليسلي أوجوتشوكو، بتدخل عنيف، لكن تقنية الفيديو أكدت قرار الحكم بمنحه البطاقة الصفراء.

أرسنال ينتظر تعثر السيتي

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 82 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، وقد يحسم اللقب رسمياً حال تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم (الثلاثاء)، سواء بالتعادل أو الهزيمة.

وفي حال فوز مانشستر سيتي على بورنموث، سيتعين على أرسنال الفوز على كريستال بالاس (الأحد) القادم لحسم اللقب رسمياً، بعد غياب 22 عاماً.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية، عند 21 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).