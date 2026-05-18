علّموا أولادكم ركوب الذكاء الاصطناعي والسباحة فيه!

اقتصاد الدراسة: الأطفال من عمر 10 يبنون Bots وأدوات مدرسية ونماذج ذكاء بسيطة وروبوتات ويجنون عوائد. الجيل القادم مستشاره الطبي والقانوني والرياضي والثقافي نماذج ذكاء اصطناعي! أطفال الصين يبهرون العالم و لا معلم مقبولاً دون كفاءة الذكاء الاصطناعي

الأسبوع الماضي زار الرئيس الأمريكي ترمب الصين. رافقه جنسن هوانغ من NVIDIA وإيلون ماسك وتيم كوك من Apple، في قمة وصفها هوانغ بـ«إحدى أهم القمم في تاريخ البشرية».

أنتجت الزيارة تقارير مذهلة عن الصين، من روبوتات شرطية في شوارع هانغتشو، إلى طائرات مسيّرة ذكية، إلى مصانع تعمل بلا عمال.

إلا أن التقرير الذي لفت انتباهي أكثر من كل هذا، كان تقرير ABC عن الأطفال!

مسؤولة تعليمية أمريكية زارت شنغهاي قالت بصراحة: الصين متقدمة 10 سنوات على الأقل في تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم.

10 سنوات كاملة، والفجوة تتسع كل يوم.



ابنك اليوم، مستشاره غداً ذكاء اصطناعي!

لكن قبل أن نتحدث عن الصين، دعنا نتحدث عن واقع قادم لا مفر منه.

الجيل الذي يدرس اليوم، حين يكبر سيكون مستشاره الطبي نموذج ذكاء اصطناعي. ومستشاره القانوني نموذج ذكاء اصطناعي. ومدرّبه الرياضي نموذج ذكاء اصطناعي. وناصحه الثقافي والنفسي والمالي، ذكاء اصطناعي.



باحثو Stanford خلصوا في تقريرهم السنوي لعام 2026: «الفجوة في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بين أمريكا والصين أُغلقت فعلياً».

بمعنى أوضح: الذكاء الاصطناعي لم يعد حكراً على دولة أو شركة. أصبح في متناول الجميع. والسؤال الملح الآن ليس حول «من يملك التقنية؟»، بل «من يُعدّ أبناءه للتعامل معها؟».

قرار تاريخي، لا إعلان! في أبريل 2026، أطلقت وزارة التعليم الصينية خطة «الذكاء الاصطناعي + التعليم» الشاملة حتى 2030. المنظومة التعليمية الصينية تخدم 291 مليون طالب في أكثر من 500,000 مدرسة، وكلها ستُطبّق هذه الخطة.



هناك، ولأن الصف الثالث يتعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي. الصف الرابع يركّز على البيانات والبرمجة. وبحلول الصف الخامس يتعلم الطلاب العوامل الذكية والخوارزميات.

والأهم، الصين أضافت الذكاء الاصطناعي إلى اختبارات تأهيل المعلمين. لا معلم دون كفاءة في الذكاء الاصطناعي.

نماذج تعمل الآن في مدرسة ابتدائية حكومية في بكين، طفل عمره 11 سنة يُظهر روبوتاً صغيراً برمجه بالذكاء الاصطناعي. حين سُئل قال: «مركبة الاستكشاف حين تواجه حفرة على سطح المريخ، لا تستطيع الانتظار حتى تصلها إشارة من الأرض. يجب أن تقرر وحدها»، هذا طفل في الحادية عشرة، يفكر في المريخ!



في شنغهاي، طلاب الصف الخامس يدرسون شاعراً من القرن الحادي عشر باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد قصائد بأسلوبه، كل مجموعة تتفاوض على النتيجة وتُعدّلها. ليس حفظاً. ليس تلقيناً. بل إبداعاً بالذكاء الاصطناعي.

في بكين، مؤثر صيني شهير بثّ لأكثر من ست ساعات بنسخته الرقمية المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وجمع 7.65 مليون دولار في جلسة واحدة. أكثر مما جمعه حين بثّ بنفسه! وما يتعلّمه الأطفال اليوم، هو هذا النموذج بالضبط. لكن بحجم أصغر وبداية مبكرة.

أصبح الطفل حرفياً مع الذكاء الاصطناعي، يشكل فريق عمل كاملاً، فالصين لا ترى الذكاء الاصطناعي أداةً تقنية، بل تراه عاملَ إنتاج فردياً.

وفي صناعة المحتوى: مراهقون ينتجون قصصاً قصيرة وفيديوهات ورسوماً متحركة وملخصات تعليمية بـDeepSeek وQwen، ويبيعون بالإعلانات وهدايا البث المباشر والاشتراكات. بعضهم لا يظهر بوجهه أصلاً، يستخدم أفاتار AI Avatar بدلاً عنه.



والطفل المشغّل الصغير: لا يبرمج، يستخدم الذكاء الاصطناعي كموظف. يطلب منه تصميم شعار أو كتابة وصف منتج أو إنشاء متجر إلكتروني، ثم يبيع الخدمة محلياً عبر WeChat وTaobao وDouyin Shops.

بيع القوالب والأوامر: سوق ضخم لبيع Prompt Packs وقوالب فيديو وشخصيات رقمية وكتب أطفال مولّدة بالذكاء الاصطناعي.عوائد قليلة لكنها بحجم هائل.

الأطفال المبرمجون: من عمر 10 إلى 16 سنة يبنون Bots وأدوات مدرسية وتطبيقات ذكاء اصطناعي بسيطة وروبوتات تعليمية.

اقتصاد الدراسة

وأصبح هناك اليوم اقتصاد الدراسة: الطالب المتفوق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الدروس وصناعة خرائط ذهنية وإعداد اختبارات، ثم يبيع الملاحظات والملخصات والدورات القصيرة.

الفكرة الأكثر جراءة التي يتعلّمها هؤلاء الأطفال مبكراً: ليس «كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي»، بل«كيف تجعله يعمل بدلاً عنك».او بالأدق يعمل معك!

والمنطقة العربية تتحرك وفي مقدمتها السعودية، التى أطلقت عام 2025 منهجاً وطنياً للذكاء الاصطناعي لأكثر من 6 ملايين طالب. والإمارات جعلت الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية من الروضة حتى الصف الثاني عشر.

لا دولة في العالم تضاهي الصين في الحجم والسرعة والنية الاستراتيجية.

لكن السؤال الذي لا يزال معلقاً: هل نُعدّ أطفالنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أم لبنائه؟ هل نُعلّمهم كيف يركبون القطار، أم كيف يقودونه؟

الآن دعهم يركبون أولاً وسيتعلمون القيادة سريعاً وسريعاً جدّاً.

في البيت أولاً سلحوهم بالأداة، أب أخذ ابنه لزيارة مصنع Xiaomi ليرى الأتمتة بعينيه، وقال له: «في المستقبل، إن أردت عملاً ميكانيكياً، ربما تُصلح الروبوتات أو تُبرمجها، لا تنافسها».

لا تمنعوا الذكاء الاصطناعي عن أطفالكم، وجّهوهم إليه.

انزعوا الخوف، الخوف نتيجة طبيعية للجهل، ببساطة وأمانة لا تخافوا منه، وافهموه أنتم أولاً.

الدولة التي تُعدّ أطفالها اليوم ستقود العالم غداً.

إلى اللقاء،،

ناصر الصرامي