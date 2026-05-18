وسط تصاعد حدة التهديدات الأمريكية قبيل اجتماع مرتقب لفريق الأمن القومي بشأن الخيارات العسكرية، كشف مصدر باكستاني لـوكالة «رويترز»، اليوم (الإثنين)، أن إسلام آباد أرسلت مقترحاً إيرانياً مُعدلاً لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وأفاد المصدر بأن بلاده تلقت المقترح الإيراني من طهران ليل الأحد.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران وأمريكا أرسلتا تعليقاتهما لبعضهما البعض على أحدث مقترح إيراني. وأضاف أن عملية المحادثات التي تحدث بوساطة باكستانية لا تزال جارية. وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي اليوم، «رغم رفض واشنطن مقترحنا تلقينا عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من الملاحظات الأمريكية».



وفيما لا تزال حركة الملاحة شبه مشلولة في مضيق هرمز منذ أواخر فبراير الماضي، أفاد بقائي بأن فرقاً فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي، في مسقط للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. وأكد أن طهران على اتصال مستمر مع سلطنة عمان وجميع الأطراف المعنية لمناقشة آلية هرمز.



يذكر أن المقترح الإيراني الأخير الذي رفضته واشنطن نص على رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وتضمن الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بغض النظر عن مسألة تعليق التخصيب لسنوات، وهو أمر يبدو أن الجانب الإيراني أبدى مرونة حوله.



ورفضت طهران نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وتمسكت بعدم عودة الوضع في هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب التي تفجرت بينها وبين أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.



في غضون ذلك، أعلن نائب محافظة يزد الإيرانية أن السلطات تجري، الإثنين، عمليات تفجير محكمة، داخل منطقة عسكرية تقع خارج النطاق الحضري لمدينة يزد، وفق ما نقلت وكالة «إيسنا». وأوضح أن هذه الانفجارات ناتجة عن عمليات «تفكيك ذخائر وتنظيف ميداني في المنطقة، وتُنفذ تحت إشراف الجهات المعنية». وأفادت الوكالة بأنه سيُسمع دوي انفجارات في مدينة سردور، والمناطق المحيطة بها، «في إطار عمليات إتلاف ذخائر ومتفجرات متبقية من الحرب».