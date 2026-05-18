نشر حساب البيت الأبيض على منصة «إكس» صورة مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ظهر فيها بشكل يحاكي شخصية العميل السري «جيمس بوند»، مرتديًا بدلة رسمية ويحمل مسدسًا، في مشهد مستوحى من سلسلة أفلام «007»، مع عبارة حملت شعار حملته الانتخابية: «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

ويأتي ذلك بعد أن كان ترمب قد نشر، عبر منصته “تروث سوشيال”، صورة تُظهر تجمعًا لسفن حربية في مضيق هرمز، وعلّق عليها بعبارة: «هدوء ما قبل العاصفة».

وتزامن ذلك مع عودته من زيارة إلى الصين دون إحراز تقدم في ملف إيران، في ظل انقسام داخل إدارته بين اتجاه يدعم التصعيد العسكري وآخر يفضل استمرار المسار الدبلوماسي، وفق ما نقلته شبكة CNN.