في ليلة وداع ليفاندوفسكي.. برشلونة يضرب بيتيس بالـ3

تغلب برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني «لا ليغا».

وداع ليفاندوفسكي

ولم يتمالك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوغسكي، الذي أعلن رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، دموعه عقب استبداله، بعدما حظي بتصفيق حار من الجماهير إلى جانب تحية زملائه، في مباراته الأخيرة على ملعب «كامب نو».

تألق رافينيا وكانسيلو

افتتح النجم البرازيلي رافينيا التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة 28، ثم عاد اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثاني للبلوغرانا في الدقيقة 62، لكن إيسكو قلص الفارق لريال بيتيس في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.





وسجل جواو كانسيلو، المعار من نادي الهلال، الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 72، رافعاً رصيده إلى هدفين في الدوري الإسباني هذا الموسم، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

ترتيب الفريقين

ورفع برشلونة، الذي حسم اللقب في وقت سابق، رصيده إلى 94 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 57 نقطة في المركز الخامس.